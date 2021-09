One Piece Tome 94 : Le rêve des guerriers

Maintenant qu'ils connaissent la vérité au sujet des "smiles", Zoro et ses camarades sont plus que jamais déterminés à mener leur opération à bien, d'autant plus que l'exécution de Yasuie leur permet de repartir sur de nouvelles bases. Seulement, ils ignorent qu'un immense danger menace leur capitaine dans la carrière aux prisonniers... Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !