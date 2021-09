Le plus grand livre de basket-ball de tous les temps (selon TrashTalk)

Peut-on raconter l'histoire du basketball en 288 pages ? La réponse est oui. De sa naissance en 1891 à nos jours, la balle orange a connu une évolution qui en fait aujourd'hui l'un des sports les plus suivis dans le monde. Un sport qui a toujours su se réinventer pour gagner de grands combats idéologiques, sportifs ou économiques et faire tomber des barrières sociales. Des cinq continents aux quatre coins du terrain, du parquet boisé au bitume goudronné, de l'invention de James Naismith aux exploits de LeBron James, de l'aventure de Tony Parker aux envolées de Michael Jordan, de l'épopée des Demoiselles de Clermont à la légende de Julius Erving, des plus grands tournois olympiques aux batailles de l'EuroBasket, du concours de dunks de Vince Carter à la révolution Stephen Cuny, de kresimir Cosic à Luka Doncic, du show Lisa Leslie au trashtalking de Gary Payton, cet ouvrage propose de revivre, avec passion et humour, la fabuleuse odyssée de le balle orange. Ou, comme on aime le dire : voici le plus grand livre de basketball de tous les temps... selon TrashTalk.