Coffret Soyez zen, squishez ! Le petit livre anti-stress

Avec ce coffret, soyez zen en tout circonstance et squishez ! Nouvelle édition du coffret vendu à + de 10 000 exemplaires en 2019. Détendez-vous, décompressez et dites stop à la pression pour enfin prendre du temps pour vous ! Emportez votre squishy partout, pour être zen en toute circonstance ! Le livre : Vous avez l'impression de courir après le temps, d'être au service de votre planning, d'être épuisé, stressé ? Dites stop ! Ce petit livre pratique constitué d'outils, des plus simples aux plus inattendus (automassage, visualisation, transmission de la zénitude...), va vous aider à ne pas passer à côté de votre vie ! Le Squishy : Ce petit animal moelleux et brillant va vous détendre et vous déstresser. Manipulez-le à volonté et écrasez-le, il reprend toujours sa forme !