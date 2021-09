Coffret Arrêtez de râler, squishez ! Le petit livre Arrêtez de râler avec 1 squishy dragon à malaxer

Avec ce coffret, arrêtez de râler et squishez ! Nouveau coffret de la collection vendue à + de 20 000 exemplaires en 2019 Que vous soyez bougon professionnel ou râleur occasionnel, adoptez un mode de vie plus harmonieux. Emportez votre squishy partout pour squisher dès que vous avez envie de râler ! Le livre : Vous en avez assez de râler chaque jour pour des choses futiles qui vous stressent et finissent par vous épuiser ? Vous souhaitez profiter de l'instant présent et voir la vie sous un nouveau jour ? Grâce à ce petit livre, mettez en place une pratique immédiate, concrète et quotidienne de la pensée positive ! En famille, au boulot, en couple, avec les copines, mais aussi sur la route ou dans les transports en commun, l'auteur propose un programme simple pour enfin voir la vie du bon côté. Et si la vie était plus jolie quand on l'envisage avec le sourire ? Le Squishy : Ce petit animal moelleux et brillant va vous détendre. Manipulez-le à volonté et écrasez-le, il reprend toujours sa forme !