Ekhö monde miroir Tome 10 : Un fantôme à Pékin

Pour un prochain grand show à Broadway, Fourmille, Youri et Sigisbert se rendent à Pékin afin d'y recruter des artistes de cirque. Mais les plus doués viennent d'un monastère Shaolin et il leur faut entreprendre le voyage jusqu'aux portes du Tibet. Là, Fourmille va se retrouver habitée par un fantôme truculent, obsédé par l'idée de terminer une partie de Go commencée 300 ans plus tôt à Pékin...