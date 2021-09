The Promised Neverland Tome 10 : Match retour

Au coeur de Goldy Pond, les chasseurs sont devenus des proies ! Menés par Emma et Lucas, les enfants traquent désormais les démons sur leurs terres... Luce et Nouma éliminés, il reste encore trois braconniers à abattre : Nouth, enragé par la mort de sa compagne, lord Bayon, le maître des lieux... et le plus terrifiant de tous, le grand-duc Leuvis ! Emma parviendra-t-elle à retenir ce dernier jusqu'à l'arrivée de ses camarades ?