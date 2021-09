Fairy Tail Tome 5 . Tome 5

La malédiction est le fait de Léon, le frère d'apprentissage de Grey ! Il veut ramener le démon Deliora à la vie ! Si personne ne l'arrête, l'humanité court à sa perte ! Natsu et ses compagnons vont tout faire pour l'arrêter mais Grey, qui se sent responsable de la mort de son Maître, et Leon, sont liés par le destin ! C'est de la folie, cette S-quest !