Cuboquiz fake news. 200 questions & défis

Distinguez le vrai du faux, testez votre culture et amusez-vous de l'actualité ! Le cuboquiz Fake News vous promet de l'inouï, des infos ou des intox, et la bonne humeur, le tout dans un format nomade. Qu'elles soient réellement fausses ou plutôt truquées, les fake news ont envahi nos écrans, mais saurez-vous les identifier à coup sûr ? C'est ce qu'il vous faudra tenter de faire dans ce jeu qui vous propose 200 questions mêlant fake news, idées reçues, légendes urbaines, vrais faits surprenants mais aussi des pièges inventés de toutes pièces. Jouez seul ou en équipe à Fake News, en distinguant les infos des intox des 5 rubriques du jeu : Science et environnement, Politique et international, Actualité et people, Histoire et géographie, Arts et culture. Exemples : Science et environnement : Les blonds et les roux sont condamnés à disparaître de l'humanité. Info ou intox ? Politique et international : Donald Trump a écrit sur Twitter : " Mon compte Twitter est devenu tellement puissant que je peux forcer mes ennemis à dire la vérité. ". Info ou intox ? People et actualité : Ryan Gosling et Justin Timberlake ont vécu sous le même toit pendant 6 mois durant leur adolescence. Info ou intox ? Histoire et géographie : Adhérent du parti nazi, le couturier Hugo Boss a dessiné les uniformes de la SS et d'autres organes officiels nazis. Info ou Intox ? Arts et culture : C'est pendant la première du film J'irai cracher sur vos tombes, adapté de son propre roman, que Boris Vian est mort. Info ou Intox ?