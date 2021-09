100% cocooning et gourmand. Avec 1 tasse en céramique

C'est l'heure de la pause, entrez dans une bulle de douceur ! Avec le coffret 100% cocooning et gourmand, savourez un moment de détente dans un monde tout doux. Avec son mug tout arrondi, au design d'ourson si mignon, et son livre de 20 délicieuses et réconfortantes recettes vous serez emportés dans une parenthèse 100% cooconing ! Le coffret 100% cocooning et gourmand est composé d'un mug blanc arrondi de 350ml, au design exclusif d'ourson sur les deux faces du mug et avec un rappel à l'intérieur, et d'un livre de 20 délicieuses et réconfortantes recettes de boissons chaudes. Armez de votre mug ourson, si mignon, vous plongerez dans une bulle de douceur... A consommer sans modération !