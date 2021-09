Coffret massage aux pierres chaudes. Tout le bien-être au naturel. Contient : 1 livre et 14 pierres volcaniques

Détendez-vous grâce au massage aux pierres chaudes Plus qu'un simple soin de beauté, le massage vous aide à combattre le stress de la vie quotidienne et à retrouver l'harmonie intérieure. Découvrez le massage aux pierres chaudes et appréciez ses bienfaits. Ce coffret contient 14 pierres volcaniques et un livret illustré en couleurs pour apprendre ce massage traditionnel. - Les techniques de base - Deux exemples de massage aux pierres chaudes décrits pas à pas - Les huiles essentielles et leurs propriétés thérapeutiques - Des conseils pour associer l'aromathérapie au massageTout le bien-être au naturel