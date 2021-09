Coffret Thé ou café ? Avec 2 mugs en céramique avec des couvercles en silicone

Un thé, un café ou une tisane et des petites douceurs : choisissez la boisson du moment et savourez-la à la maison ou emportez-la avec vous pour profiter des instants de douceur à tout moment de la journée ! Thé d'hiver, tisane exotique, chaï latte, café mexicain, irish coffee, boisson détox, cookies à l'orange, biscuits suédois, brownie, mug cake... Dans ce coffret : - 2 mugs en céramique avec des couvercles en silicone, pour déguster vos boissons à tout moment de la journée. - Un livre avec des recettes de délicieuses boissons au thé ou au café, et des gourmandises sucrées. Thé d'hiver, tisane exotique, chaï latte, café mexicain, irish coffee, boisson détox, cookies à l'orange, biscuits suédois, brownie, mug cake...