Le guide Hachette des vins. Edition 2021

Un guide sélectif : 35 000 vins goûtés à l'aveugle par des dégustateurs professionnels. 8 000 vins retenus, notés de 1 à 3 étoiles, avec indications de garde et d'accords gourmands. 500 coups de coeur, 2 000 bons rapports qualité/prix. Plus de 500 vins bio. Attaché à la diversité : toutes les appellations d'origine contrôlée. Les vins de pays. Indépendant et objectif : Inscription des cuvées libre et gratuite. Aucune publicité directe ou indirecte des producteurs. Dégustations impartiales et à l'aveugle. Des vins pour tous les goûts et à tous les prix.