Le grand manuel du pâtissier. Et vos rêves gourmands deviennent réalité

Le livre qui reprend dans l'ordre toutes les techniques pour devenir un pâtissier et qui donne les clés pour inventer ses propres chefs d'oeuvres.Un concept éditorial et graphique inédit pour chaque recette : Une infographie explicative soit de la composition, soit de la technique.Les ingrédients en photo. Des étapes de réalisation en photo. Une grande photo pleine page de la réalisation pour rêver !50 recettes de base : Les pâtes de base (brisée, sablée, feuilletée, à choux, levée, battue, crémée, meringuée). Les crèmes de base (pâtissière, au beurre, anglaise, chantilly, d'amandes, ganaches et mousses). La maîtrise du chocolat. L'art de transformer le sucre.Et 70 recettes mêlant grands classiques pâtissiers et petits gâteaux : Forêt noire, fraisier, opéra, moka, tarte au citron, tarte aux fraises, vacherin, baba au rhum, etc.. Macarons, meringues, petits fours, madeleines et financiers. Photographies : Pierre Javelle. Illustrations : Yannis Varoutsikos.