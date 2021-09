La carte du Maraudeur. Le guide de Poudlard - Avec une baguette lumineuse pour lire et écrire à l'encre invisible !

Aussi fascinante que passionnante, la carte du Maraudeur dévoile les nombreux mystères de la plus célèbre des écoles de sorcellerie. Pour la toute première fois, grâce aux magnifiques rabats de ce livre, les fans de la saga vont pouvoir déplier eux-mêmes des parties du plan enchanté de Poudlard et découvrir de multiples surprises en utilisant la baguette magique lumineuse. Celle-ci se transforme aussi en feutre à l'encre invisible, et permet de dessiner sur le parchemin fourni sa propre carte du Maraudeur ! Un livre magique pour découvrir tous les secrets de Poudlard.