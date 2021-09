Un question de foot par jour. Edition 2021

58 titres d'éphémérides, pour une offre très large de cadeaux de fin d'année. Cette année, 4 formats sont présentés : Un par jour (petit format) : 20 titres à 6, 99 avec nouvel emboitage cartonné type agendas-calendriers (plus quali / cadeau) Un par jour (grand format) : 20 titres à 9, 99 avec nouvel emboitage cartonné type agendas-calendriers (plus quali / cadeau) et une nouvelle charte Magnetic Frigo : 10 titre à 8, 50 dans un nouveau format (plus grand) et avec une nouvelle charte plus lisible Nouvelle collection Mon année (maxi format) : 8 titres à 11, 50 pour concurrencer l'Année à bloc de Playbac (11, 90) et les Almaniaks Vie Pratique des Editions 365 (11, 99). Emboitage cartonné type agendas-calendriers