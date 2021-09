Big mamma. Cuisine italienne, con molto amore

Le putsch de la cuisine italienne populaire et accessible, une cuisine de produits, des assemblages simples. 140 recettes des plus grands classiques italiens d'une simplicité absolue. La carbonara, les boulettes, la bolognaise, des bruschettas par dizaine, toutes sortes de pasta prêtes en 15 minutes, pâtes au gorgonzola, le classique cacio et pepe (pâtes au pecorino et au poivre), la bonne Caesar salad, les grands desserts italiens (le tiramisu, le baba, torta caprese, ricotta poire...). Découvrez les produits italiens tels que vous ne les avez jamais vus : les pâtes, les conserves, les fromages, les charcuteries italiennes... toutes les spécialités italiennes assemblées en recettes simples et fraîches. Apprenez à les choisir au supermarché, comment ils sont fabriqués et d'où ils viennent et enfin à les "cuisiner". Big mamma, c'est : une nouvelle manière de savourer l'Italie. Deux jeunes entrepreneurs qui ont sillonné l'Italie pendant 2 ans pour imaginer leur concept de trattoria, ils ont pris le parti de faire venir leurs produits directement de chez les producteurs, et de tout faire dans leur restaurant. Tout est fait maison, même les pâtes ! Big mamma c'est la véritable Italie.