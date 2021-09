Sauvetage de Noël

L'aventure de Noël des six chiots de la Pat' Patrouille. C'est le réveillon de Noël ! Les chiots de la Pat' Patrouille ont tous hâte de recevoir leurs cadeaux. Mais à cause d'une tempête, le traîneau du Père Noël s'écrase dans la neige et perd son étoile magique qui lui permet de voler. C'est une catastrophe ! La distribution des cadeaux est menacée et des millions d'enfants risquent d'être déçus. Heureusement le Père Noël sait qui appeler à la rescousse. Vite, la Pat' Patrouille, il faut sauver Noël !