Le kit Anti-cons. Idées pour se débarrasser des cons ; Insultes et punchlines anti-cons ; Pensées et répliques anti-cons ; Glossaire des cons ; Mon répertoire à cons

Enfin un kit pour se débarrasser des cons ! Parce qu'il y en a marre de subir les autres, voici des petits livres pour mieux faire passer la pilule et sourire à la vie - loin de vos pires ennemis : les cons ! - Les meilleures idées pour se débarrasser des cons Voici plein d'idées pour vous faciliter la vie ! - Les insultes et punchlines anti-cons De quoi vous défouler face à ceux que vous ne supportez plus ! - Les pensées et citations sur les cons De quoi rire un bon coup ! - Le glossaire anti-cons Un petit dictionnaire de poche qui vous permettra de mieux parler le " con " car, s'il faut être proche de ses amis, il faut encore mieux connaître ses ennemis ! - L'annuaire à cons Pour bien les répertorier et continuer à les black-lister !