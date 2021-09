Coffret Faire sa bière maison. Contient : 1 bonbonne en verre de 1,8L, 1 entonnoir en métal, 1 flexible, 1 canne de soutirage, 1 thermomètre, 1 barboteur et son bouchon silicone, 1 livre

Le kit spécifique pour démarrer et faire sa bière maison. Un guide d'explication pour respecter les étapes de fabrication. Comment faire sa bière méthode simplifiée, grâce aux ingrédients déjà prêts : Temps de réalisation : un peu moins de 3 semaines. Les ingrédients nécessaires, sont le malt, le houblon et la levure, à trouver sur internet (pas moins de 10 sites marchands pour commander) ou en magasins spécialisés. - Faire chauffer le malt à la bonne température pour obtenir le brassin, le tamiser ensuite, ajouter le houblon. - Rafraîchir. - Transvaser le brassin dans la tourie. - Ajouter la levure, laisser 2-3 jours dans le noir absolu. - Puis, 2 semaines avec le barboteur. - Déguster. Ce coffret comprend : 1 livre de 72 pages, 1 tourie en verre contenance de oe gallon (1, 9 litres) (diamètre 130 mm, hauteur 260 mm), 1 thermomètre spécial de 300 mm de long, 1 barboteur plastique, 1 bouchon en caoutchouc percé, 1 tube coudé de 300 mm de long, 1 tube flexible de 800 mm de long et 1 entonnoir métal (diamètre 85 mm, hauteur 95 mm).