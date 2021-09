Se lever c'est pas sorcier ! Coffret chaudron pour des petits dèj enchanteurs avec une cuillère + un mug + un livre de 50 recette

Se lever le matin c'est vraiment pas sorcier... Surtout avec un mug aussi enchanteur accompagné de délicieuses recettes de boisons chaudes pour démarrer la journée en douceur. Tout pour mettre un peu de magie dans sa vie ! Laissez-vous charmer par ce coffret contenant un mug chaudron fantastique, une cuillère mélangeuse magique et un livre de 50 recettes envoûtantes pour des boissons chaudes réconfortantes ou stimulantes, à base de chocolat chaud, cafés, thés et infusions. Parfait pour des petits déjeuners de sorcier et se lever du bon pied !