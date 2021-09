Agir et penser comme un chat. Libre, calme, curieux, observateur, confiant, tenace, prudent, élégant, silencieux, charismatique, fier, indépendant...

Le chat a tout compris, copions le chat ! Voici une révélation qui a mené à Stéphane Garnier à écrire ce manuel de développement personnel pas comme les autres. Libre, calme, observateur, prudent, élégant, charismatique, indépendant, fier, autonome... , le chat possède autant de qualités enviables que vous pouvez développer facilement en vous inspirant de lui au quotidien. Alors, laissez-vous guider par Stéphane Garnier et Ziggy, son compagnon à quatre pattes, qui vous expliquent comment mieux vivre juste en regardant votre félin. A votre tour d'être curieux, zen, exigeant. A vous la liberté d'agir, de penser, de demander ! A vous de ne plus céder aux ordres ni aux pressions du quotidien ! Au bureau, en famille ou entre amis, le chat va vous aider à mieux résister au stress, à cultiver votre indépendance, à booster votre charisme... Un guide pratique étonnant, bourré d'astuces, de phrases à méditer et de conseils qui vous changeront la vie !