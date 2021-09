Fairy Tail - 100 years quest Tome 6

Natsu et le mage blanc s'affrontent dans la ville sur le dos de Mokushin ! Existe-t-il un moyen d'échapper au White Out ? ! Au même moment, Wendy a été capturée par Nebaru, le dragon collant, mais elle tente le tout pour le tout afin de s'en sortir. Malheureusement, une grande déception l'attend : le dragon géant Aldron Mokushin renfermait un secret que même les mages de Fairy Tail, la guilde de Diabolos et le mage blanc ignoraient ! Un cri terrible déchire alors le ciel de Guiltina...