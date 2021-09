Demon Slayer : Coffret en 3 volumes : Tomes 4 à 6. Avec 3 illustrations, Edition collector

Tanjirô et Nezuko poursuivent la voie des pourfendeurs de démons dans les tomes 4, 5 et 6 de la série phénomène du Shonen Jump ! Chapitre après chapitre, le suspense s'intensifie, de nombreux rebondissements animent une intrigue qui prend un virage surprenant au sixième tome. De nouveaux ennemis, de nouveaux alliés, des combats énergiques, un procès en cour martiale, le début de l'arc du train de l'Infini... La longue aventure de sang et d'acier continue ! Noël approche... Une envie de connaître ce phénomène dont tout le monde parle ? Une idée cadeau ? Voici le présent idéal ! 3 tomes de la série phénomène et 3 lithos dans un coffret conçu spécialement pour les fêtes de fin d'année. Ces jolies box orneront à merveille les étagères des librairies et attireront l'oeil des clients. Nul n'échappe aux pourfendeurs de démons !