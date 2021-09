Coffret La pause, c'est chat-cré ! Avec un masque de sommeil en forme de chat

Un joli coffret tout mignon avec un masque de sommeil en forme de chat + un livre pour comprendre son chat et prendre soin de lui. Pour tout partager avec M. Chat ! On a envie de tout partager avec son chat, de vivre en mode miaou ! Ce masque de sommeil craquant en forme de chat offrira une nuit reposante, et encore plus ronron si Chat dort sur la couette entre nos pieds ! Ce coffret contient : 1 masque de sommeil en forme de chat + 1 livre pour : o mieux comprendre son chat : son langage, ses besoins, son instinct naturel, son lien avec nous... o prendre soin de lui : aménager son intérieur suivant les besoins de son chat, bien le nourrir et lui offrir quelques recettes maison, le stimuler et éviter qu'il s'ennuie, le chouchouter avec des méthodes de bien-être spécial miaou (massage...), apaiser son stress... o pratiquer la ronronthérapie : parce qu'un chat bien dans ses pattes fait un maître bien dans ses baskets grâce au pouvoir apaisant de son ronronnement, mais aussi grâce au modèle de cool attitude qu'il constitue (savoir profiter, se détendre, pratiquer la pleine conscience...)