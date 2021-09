Frigiel et Fluffy Tome 9 : Sauvons Lanniel

Frigiel et ses amis, après avoir exploré les Farlands, reviennent enfin chez eux pour se reposer. Mais Lanniel, leur village, est totalement dévasté et il n'y a plus personne. Quelle tragédie s'est-elle déroulée en leur absence ? Sont-ils indirectement responsables de cette situation ? Ils devront mener l'enquête pour retrouver les villageois avant qu'il ne soit trop tard.