My Hero Academia Tome 15 : Lutte contre les destin

La nouvelle génération de super-héros du Shonen Jump débarque enfin ! Les Big 3, les trois meilleurs élèves de terminale de Yuei, viennent présenter aux seconde A une activité optionnelle : l'apprentissage héroïque. Afin de mieux leur faire comprendre le fossé qui les sépare, Mirio, le numéro un du lycée, leur propose de l'affronter dans une mêlée générale et les met tous au tapis en un clin d'oeil ! Motivé comme jamais, Izuku décide de tenter l'aventure, et c'est chez Night Eye, l'ancien partenaire d'All Might, qu'il commence son stage. Mais sa première mission prend une tournure inattendue lorsqu'il croise le chemin de Kai Chisaki...