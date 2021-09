J'apprends à lire avec Sami et Julie : Halte au virus ! Milieu de CP, niveau 2

Sami et Julie vont rendre visite à Papi et Mamie. Les gestes barrières sont de rigueur : lavage de mains, masques, pas de bisous, pas de câlins... mais le plaisir de se retrouver est au rendez-vous ! J'apprends à lire avec Sami et Julie est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes et faciles à lire. L'enfant peut lire tout seul dès le début de l'apprentissage de la lecture. La collection propose quatre niveaux progressifs : - Niveau 1 : début de CP - Niveau 2 : milieu de CP - Niveau 3 : fin de CP - Niveau CE1