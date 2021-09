Un nouveau titre pour répondre aux questions des 3-6 ans. Spécialement rédigée "à hauteur d'enfant" par Sophie Lamoureux, auteur de nombreux ouvrages pour les petits, La petite encyclopédie des pourquoi met à la portée de tous 150 réponses courtes, simples et précises, ni trop vagues, ni trop compliquées... Un sommaire détaillé et un quizz en font l'outil idéal pour satisfaire et aiguiser la curiosité des enfants.