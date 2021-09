Coffret cocktails latinos. Le livre de 70 recettes de cocktails avec 6 verres à shot

Le coffret cocktails qui fait danser les morts : 6 petits shots mexicanos + 1 livre de 70 recettes et déclinaisons pour des cocktails latinos muy caliente ! Avec ces 6 shots aux couleurs de la fête des morts au Mexique, succombez à l'envie de cocktails latinos colorés et bien dosés pour des fiesta à tomber raide. Trouvez votre cible parmi les 70 recettes et appuyez sur la gachette (ou le bouton ON du mixeur) : au menu cuba libre, canelazo, shandy, caju amigo, margarita, sans oublier les incontournables caipirinha ou mojito. Dosez, shakez, buvez (avec modération) ! Le petit + qui va achever : déclinez tous les cocktails en version "sans alcool".