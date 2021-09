The Lapins Crétins Tome 13 : Toqués !

Les Lapins vont déguster ! Prenez une bande de Lapins Crétins, saupoudrez d'humour absurde, assaisonnez de curiosité délirante, mixez le tout, portez à ébullition et tentez de laisser reposer au beau milieu d'une cuisine rutilante... Eh oui, vous l'aurez compris, pour leur treizième album, les Lapins Crétins nous rejouent Cauchemar en cuisine ! Amateurs de recettes crétines, régalez-vous avec ce nouvel assortiment de gags centrés autour d'un thème aussi délicieux que fédérateur : la gastronomie. Admirez vos Lapins favoris mettre le souk en cuisine (et en salle), s'étouffer à des concours de nourriture improbables, manger tout et n'importe quoi, tenter des expériences culinaires pour le moins étonnantes et partager la brigade aux côtés de guest stars trois étoiles : Philippe Etchebest, Captain Biceps et même Jacques Glénat en oenologue !