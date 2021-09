One Piece Tome 14 : Instinct

Luffy et son équipage sont arrivés à Little Garden, une île étrange sur laquelle deux géants poursuivent depuis 100 ans un seul et même combat, celui de la fierté des guerriers. Les membres de Baroque Works ne tardent pas à les y rejoindre pour semer leur pagaille ! Echauffé par ces derniers, Luffy se met dans une rage terrible... De leur côté, Zoro et les autres se retrouvent pris au piège !!