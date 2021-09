Petits plats en équilibre. les 150 meilleures recettes de l'émission

Référence dans différentes émissions culinaires à la télévision (TF1) et la radio (France Info), auteur à succès de plusieurs livres de cuisine, Laurent Mariotte nous livre dans cet ouvrage ses 150 meilleures recettes testées, re-testées et plébiscitées par les téléspectateurs et auditeurs fidèles. Indéfectiblement attaché au bien-manger, aux produits frais et naturels de nos terroirs (légumes, fruits, céréales, viandes et poissons, produits laitiers), à une cuisine pratique, simple et rapide, saine et bon marché, Laurent Mariotte fait le tour des saisons, et, de l'entrée au dessert, met en vedette les produits, la gourmandise et l'équilibre de nos repas. Ces 150 recettes, toutes illustrées, se préparent facilement et en très peu d'étapes, pour un résultat délicieux et bluffant accessible à tous. Des menus, des bonnes idées et des tours de main, les conseils d'une nutritionniste, mais aussi les bons plans de Laurent pour faire des économies tout en se régalant de bons produits et en préservant votre équilibre alimentaire !