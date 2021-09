Seven Deadly Sins Tome 3

Après avoir vaincu les Weird Fangs, Meliodas et Diane s'introduisent dans la prison de Baste afin d'aller chercher Ban, un de leurs anciens compagnons. Mais le chevalier Golgius leur a tendu un piège : il scelle le bâtiment de façon à ce que personne ne puisse plus jamais en ressortir ! Les Seven Deadly Sins seraient-ils condamnés à être emmurés pour l'éternité ?