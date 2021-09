2 médecins. L'un travaille en région parisienne, a été surpris par la vague, et aime écrire. L'autre travaille... ailleurs, s'est pris la vague en deuxième, et préfère la bande dessinée pour s'exprimer. 2 médecins, avec la même certitude de vivre un moment historique pour notre système de santé. Un tournant à raconter de l'intérieur ! 2 témoignages, bruts, sans filtre, au jour le jour, afin de laisser une trace la plus sincère possible de ce que l'on ressent, lorsque l'on se prend la vague de ce putain de COVID.