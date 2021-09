Coffet La potence à saucissons. 20 recette pour un apéro mémorable. Avec 1 potence, 1 couteau

C'est l'heure de l'apéro ! Epatez vos amis avec cette potence à saucisson, l'accessoire indispensable pour les amoureux du cochon ! Voici un coffret avec la potence à saucisson, un accessoire unique pour une présentation originale de vos saucissons, et un couteau pour découper vos charcuteries. Et comme il n'y a jamais trop à manger sur la table basse, retrouvez 20 recettes faciles au bon goût de cochon : gougères au jambon blanc & à la mimolette, bricks au porc, tomates & mozzarella, pizzettas aux oignons & aux lardons... Une bonne compagnie et un verre de vin : le tour est joué !