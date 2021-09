Je veux des biscuits toute l'année !! Coffret emporte-pièce

Six emporte pièce et un joli livre de recettes de biscuits et sablés pour vous accompagner tout au long de l'année ! Faciles à réaliser et toujours délicieux, craquez pour les biscuits et sablés. Avec ce coffret d'emporte pièces à utiliser tout au long de l'année, célébrez les événements marquants et régalez-vous de délicieux sablés. Petits sapins de pain d'épice pour Noël, biscuits au beurre et à la citrouille pour Halloween, cloches en chocolat pour Pâques, soleils au sarrasin et au citron pour célébrer l'arrivée de l'été, coeurs à la cerise pour la Saint Valentin ou sablés fleurs à la rose pour le printemps, réalisez vous-mêmes vos petits gâteaux, toute l'année !