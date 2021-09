Road Trips, 40 itinéraires sur les plus belles routes du monde

Traversant les paysages les plus remarquables de la planète et offrant des points de vue souvent exceptionnels, certaines routes laissent un souvenir impérissable au voyageur. Des Etats-Unis à l'Australie, d'ouest en est, le Routard a sélectionné pour vous 40 road trips de rêve sur les plus belles routes du monde, et sur les 5 continents ! De l'Islande aux contreforts des Alpes, en passant par les fjords de Norvège, ou la mythique route 66, embarquez sur des routes inoubliables. Elles vous feront toutes frissonner, que ce soit de plaisir, ou d'émotion. En prime : - de magnifiques cartes illustrées retraçant le parcours et l'itinéraire de chaque Road trip - des conseils pratiques - des infos pour bien préparer son aventure - des conseils de lecture - et même, des idées de playlists musicale ! Attachez votre ceinture, montez le son de l'autoradio, c'est parti pour avaler des kilomètres d'asphalte sur les plus belles routes du monde !