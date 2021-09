Coffret L'apéro des champions. Le livre Gros apéro pour grand match, les recettes spéciales avec 1 verre à bierre format pinte et 5 sous-bocks

Partagez un moment de convivialité et de partage avec vos amis et soulevez la coupe des champions ! Ce coffret contient : 1 verre à bière format pinte en forme de coupe 5 sous-bocks ; 1 livre de recettes pour les soirs de match : - Sticks de jambon cru- Pizza chèvre, miel et noix - Tarte soleil - Pain hérisson aux trois fromages - Miche de pain au camembert - Hot-dog - Pizza boules - Burger italien...