My Hero Academia : My hero academia two heroes

All Might est en visite avec Izuku sur I-Island, une île où se tient la plus grande exposition dédiée aux recherches menées sur les alters. Réputé imprenables, le lieu est un véritable parc d'attraction pour le jeune garçon, qui ne sait plus où donner de la tête ! Là, il rencontre Melissa, une adolescente qui, comme lui, est dépourvue de pouvoirs... Alors que la soirée d'inauguration semble se dérouler pour le mieux, l'île est soudainement attaquée par des super-vilains et tous les invités sont pris en otage ! Leur cible ? Rien de moins que le numéro un des héros : All Might, le symbole de la paix ! Livrés à eux-mêmes, les élèves de la Hero Academia réussiront-ils à prouver leur valeur ?