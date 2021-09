L'ivre de mots

"Je dédie ce livre au Goncourt qui ne l'aura pas, et réciproquement, mais aussi à Einstein, qui m'a appris à relativiser, au pain perdu et au plaisir retrouvé, ou encore à ces autres, couchés sur papier au hasard du je et de l'amour". Stéphane De Groodt se livre à une série de traits d'esprit métaphoriques, sous forme de dédicaces et de pensées fugaces. En parfait jongleur de mots, il s'adonne avec un plaisir non dissimulé à des jeux de mots aussi facétieux que poétiques. On y retrouve tout l'esprit et la verve des chroniques télévisées qui l'ont rendu célèbre.