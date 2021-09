Coffret brunch therapy pour un réveil en douceur. AVec 2 coquetiers, 2 mugs

La meilleure solution pour égayer les matins gris ? C'est la Brunch Therapy ! Retrouvez dans ce magnifique coffret, tout ce qu'il faut pour partager en tête à tête, de délicieux brunch ! Composé de 2 tasses et 2 coquetiers élégants en céramique embossés et d'un livre de 20 recettes, vous ne vous passerez plus de ces délicieuses pauses gourmandes ! Le coffret Brunch Therapy est composé de 2 tasses et de 2 coquetiers en céramique haute qualité embossés, aux doux coloris crème et bleu nuit, soulignés d'un élégant liseré doré (compatible avec le micro-ondes) et d'un livre de 20 recettes. Profitez pleinement d'un agréable tête à tête autour de succulentes recettes, comme une omelette au Tabasco parsemée de graines, tomates cerises et zaatar ou d'un english egg muffin accompagné d'une tasse de café ou de thé... Grâce aux recettes originales et faciles à réaliser, vous ne manquerez pas d'inspiration ! Vous voici transporté, le temps d'un brunch, dans un endroit cocooning pour un moment de bonheur et de sérénité !