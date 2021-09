Miracle morning. Offrez-vous un supplément de vie

Hal Elrod est conférencier en développement personnel et motivation. Se lever tôt pour s'offrir un supplément de vie... Et si la clef du bonheur et de la réussite se trouvait dans cette nouvelle résolution ? C'est la découverte qui a changé la vie d'Hal Elrod ainsi que celle de milliers de lecteurs. Démarrez votre journée par une à deux heures rien qu'à vous, profitez de ce moment de calme pour méditer, faire du sport, lire et, surtout, préparer les objectifs de votre journée, comme une nouvelle aventure à entamer chaque matin. Et faites de votre quotidien un miracle !