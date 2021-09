Pour un bon rendez-vous, il faut être deux (au minimum). On convient d'un lieu, d'un jour et d'une heure : midi pile, par exemple. Si les deux dont il est question, ceux-là même qui ont convenu de ces choses, se rendent au lieu dit, le jour dit et à l'heure dite : Alors, le rendez-vous a toutes les chances d'être un succès ! C'est pourtant fort simple. Et parfois, ça change tout.