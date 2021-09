Coffret rouge L'équilibre est dans le bol. Mes bols santé, poke bowls et buddha bowls avec 4 bols en céramique et 4 paires de baguettes

4 bols en céramique + 4 paire de baguettes + 1 livre de 24 recettes : - Bols petit déjeuner : Smoothie bowl banane, framboises et agrumes ; Porridge pomme, cannelle, noix de pécan ; Muesli et yaourt bowl, banane, myrtilles et beurre de cacahuète ; Nice cream chocolat, noisette ; Chia pudding coco mangue ; Flocons d'épeautre, yaourt à la grecque, mirabelles au miel ; Granola et fruits rouges, pistache, lait d'amande ; Porridge d'avoine et de chia au matcha, kiwi et myrtilles. - Bols déjeuner : Mâche, orge, carottes au zaatar, grenade, oeuf mollet ; Poke bowl thon, chou rouge, edamames, mangue, riz complet ; Pad thaï brocolis, pak choï, tofu ; Buddha bol tofu sauce aigre-douce, orge, framboises ; Poulet chich taouk, houmous de betterave, mâche, menthe, carotte ; Bibimbap riz basmati, carotte, épinards, salade d'algues ; Dahl de lentilles, citron vert, épinards frais, riz blanc et rouge ; Poulet doré, poivron, oignon, coriandre, nouilles de riz. - Bols dîner : Roquette, pomme, patate douce, feta, noix ; Poke bowl saumon tataki, concombre, avocat, roquette, myrtilles ; Salade thaï crevettes, mangue, fruit de la passion ; Buddha bol chou-fleur teriyaki, oignons pickles, quinoa, avocat ; Bol scandinave saumon fumé, pommes de terre, oeufs de truite ; Asperges, quinoa, oeuf mollet, avocat, patate douce, sauce yaourt ; Bol libanais poulet chich taouk, aubergines rôties, sauce yaourt au sésame ; Bol mexicain haricots rouges, maïs, guacamole, tomates, oignons. Le principe des bols santé est simple : associer différents ingrédients sains et healthy pour composer des repas complets et équilibrés !