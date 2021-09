Dragon Ball Super Tome 11 : La grande évasion

Le combat contre le terrible criminel Moro fait toujours rage, et le Dai Kaio Shin endormi au fond de Boo s'est même joint à la danse. Le lieu de l'action quitte le vide sidéral pour se déplacer sur la nouvelle planète Namek. Mais Moro, grâce à son troisième voeu, a pris le dessus sur Goku et Vegeta. Voilà maintenant qu'il a disparu sans laisser de trace !! Goku et ses amis ont-ils une chance d'en venir à bout ? !