Mes chants de Noël

6 images à regarder - 6 chansons à écouter Des arrangements originaux de Jean-Philippe Crespin et des enregistrements acoustiques. Avec de vrais instruments (flûte, guitares, piano et violon) et les voix de 2 enfants (Rim, 3 ans et Sailor, 6 ans) et de 2 adultes (Natacha Fialkovsky et Bernard Davois)