Trop et jamais assez. Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde

Un "menteur pathologique" : c'est en ces termes que la nièce de Donald Trump parle de son oncle dans ce portrait au vitriol du président américain. Témoignage de première main sur le clan Trump, cette plongée au coeur de la névrose d'une famille toute-puissante est un incroyable roman. Il révèle le vrai visage de Donald Trump, un enfant terrorisé par son père, devenu cet homme instable et manipulateur à la tête des Etats-Unis. Vendu à plus d'un million d'exemplaires en seulement 48 heures lors de sa parution aux Etats-Unis, ce best-seller hors norme est le livre qui secoue la campagne présidentielle américaine. Et qui pourrait empêcher la réélection de Donald Trump.