Les recettes enchantées Disney

Il était une fois... des recettes Disney. 40 recettes inspirées par les plus grands chefs-d'oeuvre de l'animation Disney et Pixar : tarte aux prunes de Grincheux, salade de fruits du Roi Louie, ragoût de Petit Jean, gombo de Tiana, ratatouille de Remy, cookies de Jack-Jack... Plongez dans le monde féérique de Disney en feuilletant ce grimoire et revivez les moments les plus magiques de vos héros préférés. Invitez-les à votre table pour des goûters ou des dîners qui enchanteront votre famille et vos convives, qu'ils soient 2, 7 ou 101. Et il vécurent avec gourmandise et firent plein de petits plats !