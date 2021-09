Coffret Yaourts maison. Avec 5 jolis pots à yaourt

Nature, avec de la confiture, du granola, des fruits frais ou un filet de miel... Qui n'aime pas le yaourt ! Cet aliment du quotidien est très facile à fabriquer à la maison, avec ou sans yaourtière ! Les avantages sont multiples : des yaourts de qualité et sans additifs produits à moindre coût, et pas d'emballages à jeter grâce aux pots en verre réutilisables. Prêt(e) pour lancer une tournée ? Dans ce coffret : - 5 jolis pots à yaourt en céramique, avec couvercle - Un petit livre pour tout savoir sur les yaourts maisonLes yaourts maison : simples, sains, économiques et écologiques !