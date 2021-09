La dernière chasse

A quelques kilomètres du lac Titisee, le corps d'un homme est retrouvé sans vie. La victime, Jürgen von Geyersberg, héritier d'une des plus grosses fortunes d'Allemagne, a été égorgée avant d'être décapitée. Travaillant pour un nouvel organisme chargé d'aider la police et la gendarmerie dans les affaires difficiles, le commandant Pierre Niémans et sa coéquipière, le lieutenant Ivana Bogdanovic, sont envoyés en Forêt-Noire. Leur enquête les emmène sur la piste des Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par Himmler en 1941 et spécialisés dans la traque humaine. Peu à peu, ils multiplient les rencontres étranges et remontent aux racines-du Mal. Mais la bête immonde n'est peut-être pas celle que l'on croit...